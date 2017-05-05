В ДВД Алматы прокомментировали поножовщину на парковке
5 мая 2017, 12:51
По факту ведется расследование.
В полиции Алматы прокомментировали сообщение в соцсетях о том, что на одной из парковок города нетерпеливый водитель ранил ножом молодого человека, передает Zakon.kz.
"14.04.2017 года в УВД Жетысуского района города Алматы поступило заявление от гражданина Тулешева Е. по факту нанесения ему телесных повреждений. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 106 УК РК. В рамках производства следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Между тем, личность подозреваемого установлена сразу же, он был задержан и допрошен. В его отношении в качестве меры пресечения избрано обязательство о явке", - сообщили в ДВД.
Также было отмечено, что после получения окончательных данных судебно-медицинской экспертизы, результаты которой еще не поступили в производство следователя, будет принято процессуальное решение, в соответствии с действующим законодательством. Расследование продолжается.
Напомним, на своей странице в Facebook Айман Тулешева рассказала о том, что, когда они с братом стояли на парковке в ожидании очереди на выезд, подъехала дорогая иномарка, водитель которой стал требовать уступить ему дорогу. Ерман Тулешев дал ему знак, что нужно подождать, а в ответ получил оскорбления. Дальше мужчины вышли из машин и подозреваемый ударил ножом Ермана Тулешева. Его сестра недовольна тем, что подозреваемого задержали, допросили и отпустили, пока не выйдут результаты судебно-медицинской экспертизы.
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