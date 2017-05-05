В ДВД Алматы прокомментировали поножовщину на парковке

В полиции Алматы прокомментировали сообщение в соцсетях о том, что на одной из парковок города нетерпеливый водитель ранил ножом молодого человека, передает передает Zakon.kz





"14.04.2017 года в УВД Жетысуского района города Алматы поступило заявление от гражданина Тулешева Е. по факту нанесения ему телесных повреждений. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 106 УК РК. В рамках производства следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Между тем, личность подозреваемого установлена сразу же, он был задержан и допрошен. В его отношении в качестве меры пресечения избрано обязательство о явке", - сообщили в ДВД.





Также было отмечено, что после получения окончательных данных судебно-медицинской экспертизы, результаты которой еще не поступили в производство следователя, будет принято процессуальное решение, в соответствии с действующим законодательством. Расследование продолжается.



