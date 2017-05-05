На железнодорожном вокзале Астаны размещен информационный стенд «ЭКСПО-2017»
5 мая 2017, 12:53
Информационный стенд оснащен современным оборудованием, поддерживающим высокие графические стандарты, позволяющие применять двумерную и трёхмерную компьютерную графику.
На железнодорожном вокзале станции Астана установлен информационный стенд «ЭСКПО-2017».
Информационная стойка состоит из графического модуля и сенсорного стола, благодаря которым пассажиры и посетители вокзалов могут ознакомиться с мероприятиями предстоящей Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».
Кроме того, на стенде функционируют терминал по продаже билетов на мероприятие, пункт подзарядки для телефонов и фотоаппаратов.
Информационный стенд оснащен современным оборудованием, поддерживающим высокие графические стандарты, позволяющие применять двумерную и трёхмерную компьютерную графику. Это повышает качество изображения и точность цветопередачи для воспроизведения видео.
«Благодаря используемым технологиям изображение передается с экрана компьютера на телевизор по простому беспроводному подключению. Для зарядных устройств наиболее популярных моделей смартфонов и фотоаппаратов имеются розетки, штекеры и USB-порты», - отметил исполнительный директор по эксплуатации и развитию вокзального хозяйства АО «НК «ҚТЖ» Жубан Корпебаев.
Такой же информационный стенд установлен и на вокзале станции Алматы-1.
Услугами информационных стоек «ЭКСПО-2017» пассажиры смогут пользоваться до конца проведения выставки.
Фото: Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
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