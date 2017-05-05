В ЮКО для кооперативов выделят средства на безвозвратной основе

Аграрии Южно-Казахстанской области предоставят инвест-субсидии, и таким образом получат доступ к средствам на безвозвратной основе. Преимущества этой системы в том, что инвест-субсидии будут приниматься в качестве первоначального взноса лизинга оборудования, и оно может выступать в качестве предмета залога, передает пресс-служба акима области.





Специалисты ТОО «РИЦ «Оңтүстік» провели в Шардаринском и Мактааральском районах выездные семинары, на которых рассказали о предоставляемых кооперативам льготах. Цель встречи – разъяснения по вопросам создания сельскохозяйственных кооперативов, пояснения новых механизмов государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов.





В семинаре приняли участие руководящий состав акимата Шардаринского района, специалисты управления сельского хозяйства области, представители департамента реализации проектов «РИЦ «Оңтүстік», «МФО «Ырыс», фонда финансовой поддержки сельского хозяйства и региональных центров обслуживания предпринимателей. В свою очередь, они провели разъяснительную работу по предоставлению кредитов для кооперативов, и рассказали об эффективности создания сельскохозяйственных кооперативов.









По словам» заместителя директора департамента по реализации проектов «РИЦ «Оңтүстік» А.Сауранбаева, в зависимости от специфики оборудования приобретенного в лизинг, кооперативам предоставят инвест-субсидии.





«Преимущества этой системы в том, что инвест-субсидии будут приняты в качестве первоначального взноса лизинга оборудования, а данное оборудование может выступать в качестве предмета залога», - сказал А.Сауранбаев.





Отметим, что участники совещания и предприниматели получили ответы на все свои интересующие вопросы.





Наряду с этим, аналогичный семинар прошел в Мактааральском районе, где представители отдела предпринимательства, финансовых центров разъяснили участникам все вопросы по созданию сельскохозяйственных кооперативов и рассказали о новых механизмах государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов.



