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В ЮКО для кооперативов выделят средства на безвозвратной основе

5 мая 2017, 12:57

Цель встречи – разъяснения по вопросам создания сельскохозяйственных кооперативов, пояснения новых механизмов государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов.

Аграрии Южно-Казахстанской области предоставят инвест-субсидии, и таким образом получат доступ к средствам на безвозвратной основе. Преимущества этой системы в том, что инвест-субсидии будут приниматься в качестве первоначального взноса лизинга оборудования, и оно может выступать в качестве предмета залога, передает пресс-служба акима области.

Специалисты ТОО «РИЦ «Оңтүстік» провели в Шардаринском и Мактааральском районах выездные семинары, на которых рассказали о предоставляемых кооперативам льготах. Цель встречи – разъяснения по вопросам создания сельскохозяйственных кооперативов, пояснения новых механизмов государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов.

В семинаре приняли участие руководящий состав акимата Шардаринского района, специалисты управления сельского хозяйства области, представители департамента реализации проектов «РИЦ «Оңтүстік», «МФО «Ырыс», фонда финансовой поддержки сельского хозяйства и региональных центров обслуживания предпринимателей. В свою очередь, они провели разъяснительную работу по предоставлению кредитов для кооперативов, и рассказали об эффективности создания сельскохозяйственных кооперативов.



По словам» заместителя директора департамента по реализации проектов «РИЦ «Оңтүстік» А.Сауранбаева, в зависимости от специфики оборудования приобретенного в лизинг, кооперативам предоставят инвест-субсидии.

«Преимущества этой системы в том, что инвест-субсидии будут приняты в качестве первоначального взноса лизинга оборудования, а данное оборудование может выступать в качестве предмета залога», - сказал А.Сауранбаев.

Отметим, что участники совещания и предприниматели получили ответы на все свои интересующие вопросы.

Наряду с этим, аналогичный семинар прошел в Мактааральском районе, где представители отдела предпринимательства, финансовых центров разъяснили участникам все вопросы по созданию сельскохозяйственных кооперативов и рассказали о новых механизмах государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов.

Фото: Пресс-служба акима ЮКО

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