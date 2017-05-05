За 3 года валовый сбор риса в Кызылординской области увеличен на треть

За последние 2 года площади посева риса снижены на 6 тыс.га, при этом увеличены посевы кормовых, масличных и зерна на фураж.

Как заявил руководитель областного управления сельского хозяйства Бахыт Жаханов, устойчивая тенденция развития отмечается в агропромышленном секторе. Только по итогам 1 квартала текущего года объем инвестиций в эту сферу возрос более чем в 20 раз. Следует учесть, что 60 процентов населения региона проживает на селе, передает пресс-служба акима области.





Как известно, в год 25-летия Независимости кызылординские рисоводы добились рекордной за всю историю рисоводства страны урожайности – 56 центнеров риса с каждого гектара, а отдельные хозяйства – до 80 ц/га.





- Только за последние 3 года валовый сбор риса увеличен более чем на треть, причем не за счет расширения площадей, а за счет повышения урожайности сортов, - подчеркнул Жаханов.





В соответствии с поручением Главы государства, в области также ведется диверсификация посевов. За последние 2 года площади посева риса снижены на 6 тыс.га, при этом увеличены посевы кормовых, масличных и зерна на фураж.





На промышленной основе начато развитие производства картофеля, овощей и бахчевых. Одновременно ведутся переговоры с зарубежными инвесторами о реализации проектов по переработке и экспорту сельхозпродукции.





Так, готовность к сотрудничеству выразили предприниматели из Ирана, Китая, России и Европы.



