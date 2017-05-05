Минэнерго: Казахстан поддерживает дальнейшее ограничение добычи нефти

Казахстан будет проводить переговоры по возможному продлению договора об ограничении добычи нефти в рамках соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не ОПЕК, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz





« Касательно присоединения к продлению соглашения о заморозке добычи нефти очень важное значение имеет, что Саудовская Аравия и Российская Федерация, крупные страны, которые больше 11 миллионов баррелей в сутки добывают. Для примера, Казахстан добывает 1,7 миллиона баррелей. Важно для рынка то, что эти две страны присоединились. Министр энергетики Саудовской Аравии господин Халид аль-Фалих на прошлой неделе у нас был, на встрече с премьер-министром попросил Казахстан присоединиться к продлению заморозки как минимум на шесть, а обсуждается вопрос на девять месяцев, то есть до конца года, плюс первый квартал следующего года », - сказал К. Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве.





По его словам, Казахстан намерен «быть в тренде» со всеми нефтедобывающими странами.





«Мы говорим, что хотим быть в тренде вместе со всеми нефтедобывающими странами. Для нас важно, чтобы цена не снижалась меньше 50 долларов. Бюджет сверстан исходя из цены 50 долларов, поэтому мы будем проводить переговоры по возможности продления данного соглашения. Но технически на этом же уровне остаться для нас будет сложно, потому что месторождение Кашаган, которое мы запустили в прошлом году, фактически на более менее высокий объем добычи выходит только в этом году, а это уникальное месторождение, крупнейшее в мире, на этом месторождении сегодня добывается 140-150 тысяч баррелей. Мы думаем, что во втором полугодии где-то за 200 тысяч баррелей точно будет добываться на Кашагане. К концу года возможно и 300 тысяч баррелей, поэтому мы будем обсуждать с нашими коллегами», - пояснил глава ведомства.





« Конечно, есть снижение добычи на зрелых месторождениях Актюбинской, Кызылординской области - это в целом дает снижение ежесуточное около 30 тысяч баррелей. Снижение происходит там по разным причинам, но мы как бы нивелируем таким образом какое-то повышение на Кашагане, мы должны будем с нашими коллегами обсуждать, потому что Кашаган это СРП (соглашение о разделе продукции) и республика Казахстан огромные деньги вложила в лице КазМунайГаза и другие акционеры. Какие-то сейчас препятствия чинить, я думаю, это юридически неправильно будет и физически это невозможно. Поэтому мы будем обсуждать, если мы Кашаган за скобки вынесем, мы можем о каких-то цифрах говорить », - заключил М. Бозумбаев.





Ксения Давыдова, Астана