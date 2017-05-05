Пожар в центре Москвы: Дом, охваченный пламенем, не могут потушить несколько часов

Из-за повышенной сложности пожара ему уже присвоен третий уровень.

Пожарные уже несколько часов не могут потушить огонь в выселенном здании на Лубянском проезде, 19, в центре Москвы , передает , передает Life.ru





Пламя уже охватило три этажа, а площадь составляет три тысячи квадратных метров. Из-за повышенной сложности пожара ему уже присвоен третий уровень. Сотрудники экстренных служб опасаются как распространения огня выше по зданию, так и перехода на соседние постройки.





Работу пожарных также осложняет затруднённое движение в утренний московский час пик. Сотрудники МЧС уже потребовали от ГИБДД отрегулировать движение около станции метро "Китай-Город" и со стороны Лубянской улицы.





Информации о пострадавших пока не поступало.





В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы сообщили, что на месте происшествия работает семь единиц техники и 21 человек личного состава. По предварительным данным, причиной возгорания стал мусор.







