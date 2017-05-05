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Пожар в центре Москвы: Дом, охваченный пламенем, не могут потушить несколько часов

5 мая 2017, 13:07

Из-за повышенной сложности пожара ему уже присвоен третий уровень.

Пожарные уже несколько часов не могут потушить огонь в выселенном здании на Лубянском проезде, 19, в центре Москвы, передает Life.ru.

Пламя уже охватило три этажа, а площадь составляет три тысячи квадратных метров. Из-за повышенной сложности пожара ему уже присвоен третий уровень. Сотрудники экстренных служб опасаются как распространения огня выше по зданию, так и перехода на соседние постройки.

Работу пожарных также осложняет затруднённое движение в утренний московский час пик. Сотрудники МЧС уже потребовали от ГИБДД отрегулировать движение около станции метро "Китай-Город" и со стороны Лубянской улицы.

Информации о пострадавших пока не поступало.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы сообщили, что на месте происшествия работает семь единиц техники и 21 человек личного состава. По предварительным данным, причиной возгорания стал мусор.


Фото: tsargrad.tv

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