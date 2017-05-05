Пожар в центре Москвы: Дом, охваченный пламенем, не могут потушить несколько часов
5 мая 2017, 13:07
Из-за повышенной сложности пожара ему уже присвоен третий уровень.
Пожарные уже несколько часов не могут потушить огонь в выселенном здании на Лубянском проезде, 19, в центре Москвы, передает Life.ru.
Пламя уже охватило три этажа, а площадь составляет три тысячи квадратных метров. Из-за повышенной сложности пожара ему уже присвоен третий уровень. Сотрудники экстренных служб опасаются как распространения огня выше по зданию, так и перехода на соседние постройки.
Работу пожарных также осложняет затруднённое движение в утренний московский час пик. Сотрудники МЧС уже потребовали от ГИБДД отрегулировать движение около станции метро "Китай-Город" и со стороны Лубянской улицы.
Информации о пострадавших пока не поступало.
В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы сообщили, что на месте происшествия работает семь единиц техники и 21 человек личного состава. По предварительным данным, причиной возгорания стал мусор.
Фото: tsargrad.tv
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