Министр по инвестициям и развитию прокомментировал отставку главы авиационного комитета

«Он уволился по собственному желанию и в связи с переходом на другую работу».

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал отставку председателя Комитета гражданской авиации этого министерства Бекена Сейдахметова, сообщает МИА « Казинформ ».





«Он уже сам прокомментировал. Он уволился по собственному желанию и в связи с переходом на другую работу», - сказал министр после пресс-конференции в Правительстве.





Об отставке Сейдахметова по собственному желанию стало известно 2 мая. Он возглавлял комитет с 2011 года.



