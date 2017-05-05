Б.Сапарбаев: Главное требование к недропользователям - соблюдать контрактные обязательства

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с президентом Южнокорейской государственной компании KNOC г-ном Ким Джунг Рэ. Основной темой встречи стали вопросы, связанные с исполнением контрактных обязательств актюбинских компаний с южнокорейским участием АФК «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» и ТОО «Фирма Ада Ойл», передает пресс-служба акима области.

Согласно мониторингу, АФК «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» и ТОО «Фирма Ада Ойл», эксплуатирующие 4 месторождения на территории Актюбинской области, допускают невыполнение или ненадлежащее выполнение контрактных обязательств в части общих объемов финансовых обязательств, инвестиций и добычи, отчислений на социально-экономическое развитие региона и др.

- Мы заинтересованы в росте экономики региона, поэтому работаем со всем предприятиями и компаниями, заключаем меморандумы и соглашения. Главное требование к недропользователям - соблюдать контрактные обязательства. Мы строго следим за этим, и с теми, кто неоднократно не выполняет обязательства, расторгаем контракты, - проинформировал аким области.

Отметим, что по итогам 2016 года за неисполнение контрактных обязательств с недропользователями было расторгнуто 8 контрактов. Для осуществления дальнейшего контроля, совместно с Министерством энергетики РК, созданы рабочие группы по постоянному надзору за исполнением контрактных обязательств.

В ходе встречи также были обсуждены несколько других не менее важных вопросов. Один из них касается регистрации компаний на территории Актюбинской области, где они ведут производственную деятельность.

Бердыбек Сапарбаев также обратил внимание руководства KNOC на низкий уровень выполнения социальных обязательств АФК «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» и ТОО «Фирма Ада Ойл», необходимость увеличения размера средней заработной платы работников данных предприятий до общереспубликанского уровня заработных плат работников нефтяной сферы. Кроме того, аким области указал на необходимость соблюдения обязательств по самостоятельной геологической разведке месторождений.

- К сожалению, ваши представители, руководство компаний, работающих здесь, занимаются решением перечисленных вопросов очень слабо, плохо идут на контакт, - озвучил несколько проблемных моментов глава региона.

В свою очередь, г-н Ким Джунг Рэ заверил Бердыбека Сапарбаева в заинтересованности компании в налаживании диалога и практического взаимодействия с местными властями. Гость выразил надежду, что благодаря наблюдающейся стабилизации мировых цен на нефть, предприятия смогут выполнить контрактные обязательства в полном объеме, начать геологоразведочные работы и увеличить заработную плату работников.

- Мы должны уважать требования государства, в котором работаем. Мы не год и не два будем работать здесь, гораздо дольше, поэтому мы заинтересованы в плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве. Все озвученные вопросы я поддерживаю, в том числе и вопрос о переносе офиса. Для принятия окончательного решения по некоторым из них, необходимо изучить ситуацию более детально, - отметил г-н Ким Джунг Рэ, сообщив о намерении принять меры для установления контакта между АФК «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.», ТОО «Фирма Ада Ойл» и местными властями.