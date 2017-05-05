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20-летняя девушка пропала без вести в Атырау

5 мая 2017, 13:22

Всех, кому что-то известно о местонахождении Айданы Джубаншалиевой, родственники девушки просят сообщить по телефону: 8-778-602-41-83.

В Атырау в розыск объявлена 20-летняя девушка, сообщает МИА «Казинформ».

По словам родственников, Айдана Джубаншалиева ушла 30 апреля из дома в микрорайоне Балыкши после обеда. Ни вечером, ни на следующий день Айдана домой, где жила с родителями, не вернулась.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Айданы Джубаншалиевой, родственники девушки просят сообщить по телефону: 8-778-602-41-83.

Фото: kazinform.kz

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