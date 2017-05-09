100-летний ветеран С. Исаев: Я счастлив, что сегодня могу еще раз встретить День Победы

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше и меньше. Один из тех, кому посчастливилось дожить до сегодняшнего дня – Сейитхан Ахметович Исаев, ветеран войны и труда, Почетный гражданин города Каскелена, Карасайского района и Алматинской области, почетный председатель районного Совета ветеранов – Zakon.kz





Сегодня Сейитхан-ата отмечает два больших праздника – День Победы и свое 100-летие! Со славным юбилеем аксакала поздравил его любимый и любящий ученик, Президент Нурсултан Назарбаев





Сейитхан Ахметович – известная, легендарная личность в Казахстане. Накануне Дня Победы в Алматы в здании Фонда Первого президента – Лидера нации РК состоялась его встреча с журналистами, на которой он рассказал о войне, о массовом подвиге и героизме советского народа в борьбе против немецко-фашистских захватчиков и призвал молодежь беречь мир и покой, и трудиться во славу и процветание своей страны.





- Будь проклята война, - говорит убеленный сединой старец. – Пусть она никогда не повторится на нашей земле, пусть наши дети, внуки, правнуки живут счастливо, берегут мир, который достался дорогой ценой, жизнями миллионов солдат. Все пятнадцать республик Советского Союза единым фронтом выступили против фашизма и победили его. День Победы – незабываемый день, он вошел в нашу историю золотыми буквами. Немногим удалось выжить в этой самой страшной, самой кровопролитной в истории человечества войне и я счастлив, что сегодня могу еще раз встретить День Победы, увидеть мирное небо над головой.





Война затронула каждую семью, 90 процентов наших мужчин-сельчан, моих одноклассников и всех тех, кого я знал, остались на войне, не успев полюбить, не успев оставить за собой свое продолжение, детей, говорит с горечью аксакал. «И когда я думаю об этом, у меня душа болит, сердце болит. Если бы то поколение было живо, то нас бы сейчас было гораздо больше, чем 17 миллионов. Мы должны сделать всё, чтобы война никогда больше не повторилась, мы должны сохранить свои завоевания".





Для этого, по мнению аксакала, нужно любить свою Родину, свой народ, свою родную землю, свой язык, своих предков, свои обычаи, традиции. И, конечно же, ценить свою независимость, суверенитет, бороться против ядерного вооружения, против современных вызовов и угроз.





В годы войны Сейитхан-ата воевал на Западном фронте, принимал участие в форсировании Днепра.





- Я воевал не для того, чтобы прославиться, а чтобы защитить свою Родину, выполнить свой гражданский и сыновний долг, я был готов защищать ее, - продолжает Сейитхан Ахметович. - Я выучился снайперу, окончил снайперскую школу. Мне дали звание лейтенанта, я был командиром взвода. Попал в Сухопутные войска, на Второй Украинский фронт в 41-ю дивизию.





К слову, супруга Сейитхан-ата, ныне покойная Нургаин-апа, тоже была на фронте, но она служила в воздушных войсках, была штурманом-радистом на самолете У2. По словам деда, в воздушные войска она попала из-за того, что прыгала с парашютом. Она дожила до 90 лет, а вместе они прожили почти 60 лет, у них было пятеро детей, которые подарили им много внуков и внучек. Двое детей Исаевых являются докторами наук, профессорами.





- Мы учились вместе с Нургайын, - рассказывает аксакал. - Она окончила экономический факультет Алматинского сельскохозяйственного института, а я – пединститут имени Абая и всю жизнь проработал в школе учителем истории и директором. Одним из моих учеников был Нурсултан Назарбаев. Мы мечтали с ней, что когда закончится война, мы поженимся, у нас родятся дети, и мы будем жить долго и счастливо. Слава Аллаху, мечта наша сбылась.





Боец Исаев вернулся с фронта в 1944 году после второго ранения, а Нургайын вернулась через год, в 45-м. После нового года - 4 января 1946-го они поженились и счастливо прожили больше полувека.





Сейитхан Ахметович до сих пор выглядит бодро, активно участвует в общественной жизни, выступает перед молодежью. На сто лет никак не тянет, выглядит гораздо моложе. Говорит, свободного времени совсем нет, создавал вместе с другими первый в Каскеленском районе историко-краеведческий музей, с 2005 года написал и выпустил пять книг, но он их не продает, а отдает безвозмездно школам, молодежи.





Торгын Нурсеитова, фото автора



















