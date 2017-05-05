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Модель Playboy разозлила народ маори, снявшись голой на священной горе

5 мая 2017, 13:35

Девушка решила не удалять скандальный снимок из Instagram.

25-летняя модель Playboy Джейлин Кук снялась обнаженной на склоне новозеландского вулкана Таранаки. Опубликованный в Instagram девушки снимок вызвал возмущение представителей маори, коренного населения страны. Для них Таранаки является священной возвышенностью, сообщает Вести.ру со ссылкой на The Telegraph.

"Это все равно, что сняться обнаженной в одном из храмов Ватикана", — заявил представитель маори Деннис Нгаухар. Мужчина добавил, что поступок модели является типичным примером недопонимания между представителями различных культур.

Маори считают вулкан Таранаки местом захоронения своих предков. Более того, сама возвышенность также считается дальним родственником для представителей коренного новозеландского народа.

Согласно традициям маори, подниматься на Таранаки разрешается в исключительных случаях, например, ради проведения погребальных церемоний. В остальном же вулкан считается неприкосновенным.

Кук заявила, впрочем, что специально изучила ряд материалов о вулкане перед тем, как устроить на нем фотосессию. "Я нигде не нашла информацию о том, что это священное место", — заявила модель.

Как бы то ни было, девушка решила не удалять скандальный снимок из Instagram.

Фото: Instagram.com

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