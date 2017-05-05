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Полицейские Шымкента бросились в погоню за хулиганами

5 мая 2017, 13:46

На перекрестке Ташенова-Тауке-хана хулиганы разбили стекла автомобиля и избили водителя.

Видео и подробности инцидента размещены в Instagram-паблике dtp_kz, передает ИА «NewTimes.kz».

При этом администратор ссылается на журналистов телеканала «Отырар», ставших очевидцами происшествия.

Сообщается, что дежурный принял информацию о нападении на жителя Шымкента. На перекрестке Ташенова-Тауке-хана хулиганы разбили стекла автомобиля и избили водителя.

На место инцидента выехали сотрудники местной полицейской службы Шымкента. Отмечается, что хулиганы попытались скрыться. Стражи порядка бросились в погоню. На видео видно, как авто полиции сначала обгоняет, а потом перекрывает путь нарушителям.


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