Полицейские Шымкента бросились в погоню за хулиганами

На перекрестке Ташенова-Тауке-хана хулиганы разбили стекла автомобиля и избили водителя.

Видео и подробности инцидента размещены в Instagram-паблике dtp_kz , передает ИА « , передает ИА « NewTimes.kz ».





При этом администратор ссылается на журналистов телеканала «Отырар», ставших очевидцами происшествия.





Сообщается, что дежурный принял информацию о нападении на жителя Шымкента. На перекрестке Ташенова-Тауке-хана хулиганы разбили стекла автомобиля и избили водителя.





На место инцидента выехали сотрудники местной полицейской службы Шымкента. Отмечается, что хулиганы попытались скрыться. Стражи порядка бросились в погоню. На видео видно, как авто полиции сначала обгоняет, а потом перекрывает путь нарушителям.



