Полицейские Шымкента бросились в погоню за хулиганами
5 мая 2017, 13:46
На перекрестке Ташенова-Тауке-хана хулиганы разбили стекла автомобиля и избили водителя.
Видео и подробности инцидента размещены в Instagram-паблике dtp_kz, передает ИА «NewTimes.kz».
При этом администратор ссылается на журналистов телеканала «Отырар», ставших очевидцами происшествия.
Сообщается, что дежурный принял информацию о нападении на жителя Шымкента. На перекрестке Ташенова-Тауке-хана хулиганы разбили стекла автомобиля и избили водителя.
На место инцидента выехали сотрудники местной полицейской службы Шымкента. Отмечается, что хулиганы попытались скрыться. Стражи порядка бросились в погоню. На видео видно, как авто полиции сначала обгоняет, а потом перекрывает путь нарушителям.
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