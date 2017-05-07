Генерал-майор Алмасбек Абдрахманов: Вооруженные силы Казахстана состоялись

Наш собеседник - видный военный деятель, генерал-майор Алмасбек Абдрахманов не понаслышке знает о Вооруженных силах Республики Казахстан, 25-летие которых наш народ отмечает сегодня. Он стоял у истоков их создания и внес большой вклад в укрепление обороноспособности страны - Zakon.kz





- Алмасбек Сеитович, вы были свидетелем образования и становления казахстанской армии. Расскажите, пожалуйста, как это происходило.





- Действительно, создание Вооруженных сил нашего молодого независимого государства происходило на наших глазах. Мне, как заместителю начальника Главного штаба Вооруженных сил Республики Казахстан - начальнику организационно-мобилизационного Управления Министерства обороны, в 1992-1994-м приходилось заниматься формированием штатной структуры новой казахстанской армии. Вся мобилизационная работа, работа комиссариата и так далее проходила непосредственно под моим руководством.





Как известно, после распада Советского Союза, произошел массовый отток высококвалифицированного офицерского состава на свою историческую родину, и это повлекло большие проблемы с кадровым, материально-техническим обеспечением в нашей армии.





Когда дело шло к упразднению СССР, Нурсултан Назарбаев (он в то время был первым секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана), был против создания вооруженных сил нашей республики, он стоял на том, чтобы существующие вооруженные силы сохранились. Но когда отделилась Россия и все другие республики, он, будучи уже Президентом, принял решение о создании Вооруженных сил Республики Казахстан и 7 мая 1992 года вышел указ об этом.





И когда встал вопрос, а кто же будет министром обороны, глава государства принял мудрое решение доверить этот важный, ответственный пост великому человеку, участнику войны, Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Нурмагамбетову Сагадату Кожахметовичу. Под его руководством, а также под пристальным вниманием главы государства, Вооруженные силы Казахстана состоялись.





Время было тяжелое. Как я уже сказала, в начале девяностых офицеры, служившие в различных уголках бывшего Советского Союза, оказались никому не нужными и вынуждены были покинуть свои войсковые части и вернуться на свою родину. Это были тысячи и тысячи так называемых дезертиров. Не их вина была, что они ушли из армии.





- Да, в Казахстане тоже такое было. У меня муж был военным, во время распада Советского Союза мы как раз служили в Отаре в Гвардейском гарнизоне. Помню, как буквально за какие-то месяцы все русские, украинские офицеры, а их было подавляющее большинство, уехали к себе. Военный городок опустел, всё мгновенно пришло в упадок. Люди боялись там оставаться и жить, боялись выходить вечерами на улицу. В общем, что-то ужасное было…





- Такая картина наблюдалась практически во всех военных городках. И вот мы вместе с заместителем министра обороны генерал-майором Айткали Исенгуловым стали искать таких офицеров, которые тоже вернулись к себе в Казахстан, смотрели, кого отправлять служить, кого отправлять домой. Но, слава Богу, мы никого не судили за так называемое дезертирство, и через два года набрали уже полторы тысячи таких военнослужащих.





Одним из первых, кого мы нашли, был военный летчик, генерал-майор Мухтар Алтынбаев – бывший командир дивизии ПВО в Туркмении, ставший впоследствии генералом армии, министром обороны Казахстана; Бахытжан Ертаев, занимавший впоследствии должность начальника Главного штаба Вооруженных сил РК - первого заместителя министра обороны, начальника Военной академии и другие.





Если вы помните, после распада СССР, в Украине бывших советских офицеров-украинцев, вернувшихся домой, заставляли присягать Родине. Казахстан на это не пошел. Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Назарбаева и министра обороны Нурмагамбетова, было сказано: офицеры бывшего Советского Союза один раз присягают Родине. Поэтому впоследствии определенная часть военнослужащих, особенно русские, остались в Казахстане. Тем не менее, военных кадров у нас остро не хватало, и в первую очередь офицеров коренной национальности – казахов. Не было элементарно младших офицеров, командиров взводов, командиров рот и тогда министр обороны принял решение готовить их в течение трех месяцев, как во время войны. В тот период у нас было только одно военное училище – АВОКУ, Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени маршала Конева, которое в 1997 году стало Военным институтом Сухопутных войск Вооруженных сил РК.





Таким образом, мы постепенно встали на ноги и сегодня уже готовим кадры не только для себя, но и для стран СНГ. Кроме института Сухопутных войск, у нас еще созданы Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи и Академия военных наук.





- На каком уровне находится сегодня техническая оснащенность Вооруженных сил Казахстана?





- Наши Вооруженные силы оснащены самой передовой техникой, которая имеется и в России, особенно в авиации. Мы выполнили требование Верховного Главнокомандующего Назарбаева, у нас современная мобильная армия, на высоком уровне боеготовность, на совместных учениях мы занимаем первые места.





В прошлом году, например, в Алматы прошли первые международные соревнования снайперов и артиллеристов, и казахстанские бойцы показали хорошую подготовку, заняв первое место. А что такое снайперское многоборье? Это преодоление полосы препятствий. Ты должен преодолеть стену высотой четыре метра, пройти ползком сквозь колючую проволоку, стрелять из автомата и винтовки, совершить кросс пять километров, показать стрельбу артиллеристов. Наши солдаты обогнали Россию и Китай. И когда мы, генералы, встретились с министром обороны Имангали Тасмагамбетовым, он говорит: «Товарищи генералы, вы, наверное, подумали, что мы там где-то подвели очки. Я собрал представителей 13 государств, и все в один голос сказали, что все наши действия были нормальные, прозрачные. Поэтому я вынужден был составить протокол и отправить товарищу Шойгу, чтобы он не говорил, что казахстанцы заняли первое место»…





- А каков моральный дух в нашей армии?





- Моральный дух в Вооруженных силах Казахстана также на высоком уровне. Сегодня в нашу армию призываются молодые люди с высшим образованием, причем на конкурсной основе. Конкурс огромный. В бытность СССР из Казахстана призывались 25 тысяч ребят, я был первым заместителем военкома и знаю. В настоящее время призывается порядка 15 тысяч, а с этого года их количество еще больше увеличится. Конечно, это не так уж и много, но, уверяю, большая часть солдат - 65 процентов – являются профессионалами.





Когда я говорил, что после упразднения Советского Союза казахстанская армия испытывала большие трудности, я имел в виду и бюджет Министерства обороны. Он был очень маленький, максимум 24 миллиарда тенге. Оклады офицеров были низкие. Сейчас бюджет превышает 300 миллиардов тенге, то есть больше в 12,5 раз. Это позволяет установить военнослужащим достойные должностные оклады, что также влияет на укрепление морального духа в армии. А в честь 25-летия Вооруженных сил, Президент принял решение повысить им должностные оклады еще на 25 процентов. То есть, несмотря на трудности, государство высоко оценивает нелегкую армейскую службу и делает все для укрепления материально-технической базы и соответствующего довольствия военнослужащих.





- Почему наше общество периодически сотрясают громкие уголовные дела, в которых замешаны крупные военачальники?





- Во-первых, в любом государстве есть коррупция и Казахстан не исключение. Во-вторых, это связано с тем, что Министерство обороны раньше занималось коммерческими вопросами. Мы, генералы старшего поколения, всегда говорили, что все вопросы по части материально-технического снабжения необходимо передать гражданскому ведомству. И вот, наконец, этот вопрос решен, в октябре 2016 года в Казахстане указом Президента было образовано новое ведомство - Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, которому переданы функции и полномочия не только в сфере космической деятельности, но и вопросы оборонной промышленности, мобилизации, государственного материального резерва, информационной безопасности, в том числе в области информатизации и связи и так далее. Думаю, создание такого министерства минимизирует коррупционные составляющие в армии.





- Среди солдат до сих пор не ликвидирована дедовщина, чем это объяснить?





- В этом вопросе тоже делается многое и сейчас положение намного лучше, той дедовщины, которая была в девяностые годы, уже нет. Дедовщина, по большому счету, идет с гражданки, с детского сада, со школы. Вот у меня внук-школьник приходит и говорит, аташка, я перешел в старшую группу. И что это значит, говорю я. Теперь, говорит, я буду бить. А почему? Меня, говорит, тоже били. Дедовщина начинается со школы, где ставят на учет, дедовщина начинается с техникума, где старшие курсы гнобят младших. А армия это зеркало общества.





- Раньше генералами становились постепенно, многие начинали с низов, даже с чернорабочих, с грузчиков, сейчас такого нет, сейчас как-то быстро получают генеральские погоны…





- Позвольте не согласиться с вами, генералами быстро не становятся, это невозможно. Как сказал Верховный Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев, «генералами становятся, пройдя все ступени ратного дела, овладев до тонкостей воинской профессией, преодолев все тяготы и лишения службы. Это путь сильных и мужественных людей...». Чтобы, допустим, стать генералом в Сухопутных войсках, надо быть командиром взвода, командиром роты, командиром батальона, командиром полка, командиром дивизии. Лично я прошел все ступени, десять лет ходил полковником, пока не назначили на должность генерала. И так многие мои коллеги, сослуживцы.





Буквально на днях Президент вручал высшие воинские и специальные звания, классные чины в честь 25-летия Вооруженных сил Казахстана и при этом отметил, что высших званий удостаиваются только самые достойные представители казахстанской армии, которая за годы независимости стала профессиональной, стала надежным гарантом суверенитета страны.





Благодаря военным реформам и системной модернизации вооружения и техники, что опять же невозможно без высокого профессионализма командирского корпуса, генералов, потенциал нашей армии значительно укрепился, структуры в сфере безопасности и обороны страны имеют высокую боеготовность и способны отвечать новым глобальным угрозам и вызовам.



