В районе японской АЭС «Фукусима-1» начался мощный лесной пожар
5 мая 2017, 14:01
Огнем охвачено примерно 20 гектаров прилегающей к АЭС территории.
В зоне отчуждения вокруг аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» вспыхнул сильный лесной пожар, сообщает Лента.ру со ссылкой на NHK.
По данным телеканала, огнем охвачено примерно 20 гектаров прилегающей к АЭС территории. С пожаром борются около 240 спасателей, используются специально оборудованные вертолеты. Пока эти усилия не принесли результатов: из-за сильного ветра пламя продолжает быстро распространяться.
2 февраля сообщалось, что по результатам обследования второго реактора японской АЭС «Фукусима-1» зафиксирован смертельный уровень радиации. Интенсивность облучения составляет 530 зиверт в час (доза в 20 зиверт приводит к моментальной смерти).
11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение. За подземными толчками магнитудой 9,1, зафиксированными у восточного побережья острова Хонсю, последовало цунами. Природная катастрофа вызвала аварию на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек.
Фото: Issei Kato / Reuters
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