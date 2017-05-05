В Арыси на 600 га применяется метод дождевания
5 мая 2017, 14:01
В ходе организованного пресс-тура по городу Арыс журналисты ознакомились с внедрением ТОО «Жаңа Ақдала» Агрофирмасы» на 600 гектарах новой технологии полива земли методом дождевания.
Сегодня в стране проводится большая работа по внедрению в сферу сельского хозяйства технологии капельного орошения и дождевания. Этот метод позволяет крестьянам не только экономить воду, но и увеличить объем продукции, передает пресс-служба акима области.
В ходе организованного пресс-тура по городу Арыс журналисты ознакомились с внедрением ТОО «Жаңа Ақдала» Агрофирмасы» на 600 гектарах новой технологии полива земли методом дождевания.
Отметим, что данное товарищество в сельском округе Акдала, для орошения посевных земель методом дождевания использует германское оборудование компании BOUER. Каждое способно орошать в одном месте 60 га.
Стоимость оборудования 67 тыс. евро, хозяйство приобрело таких 7 единиц. Местные специалисты отметили эффективность орошения методом дождевания.
Во-первых, эффективно использовать на большой территории, во-вторых экономит воду и не требует большой затраты рабочей силы, а в-третьих позволяет получить богатый урожай.
Наряду с этим, в этом году данное крестьянское хозяйство посадило помидоры на 400 га и планирует переработать продукцию на заводе, мощность которого составляет 600 тонн. К примеру, в прошлом году с 300 га земли, которые были засеяны помидорами, произведено 1 тыс. тонн томатной пасты, а с 120 га яблоневых садов произведено яблочное пюре. А в этом году планируется произвести 3-4 тыс. тонн томатной пасты и 200 тысяч тонн яблочного пюре.
Стоит отметить, что на сегодня из-за рубежа продолжают поступать запросы на томатную пасту и яблочное повидло произведенные в Южном Казахстане.
Фото: Пресс-служба акима ЮКО
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