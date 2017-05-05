Новую дорогу на курорт Алаколь начнут строить в этом году

Строительство новой дороги в Алаколь в Алматинской области начнется в этом году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, сообщает МИА «Казинформ».

«В этом году мы начинаем строить дорогу Ушарал-Достык. Эта дорога в сторону Алаколя. Ежегодно 500 тыс. человек, в том числе и сами жители Алматинской области, посещают Алаколь. Мы планируем, что за счет строительства новой дороги, плюс улучшение условий ближайшего аэропорта в Ушарале, мы сможем улучшить туристический потенциал этого курорта. Те же планы у нас имеются в направлении Туркестана, Борового, курортной зоны Восточно-Казахстанской области», - сказал министр.

Казахстанский курорт Алаколь находится на побережье одноимённого бессточного озера, в районе Балхаш-Алакольской низменности. В районе озера расположены около 150 туристических объектов. Как ранее сообщалось, в городе Ушарал начали строить аэропорт, который будет сдан в эксплуатацию с наступлением первого купального сезона.