Министр по инвестициям и развитию прокомментировал отставку главы авиационного комитета
Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал отставку председателя Комитета гражданской авиации этого министерства Бекена Сейдахметова, сообщает МИА «Казинформ».
«Он уже сам прокомментировал. Он уволился по собственному желанию и в связи с переходом на другую работу», - сказал министр после пресс-конференции в Правительстве.
Об отставке Сейдахметова по собственному желанию стало известно 2 мая. Он возглавлял комитет с 2011 года.
5 мая 2017, 14:10
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»
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