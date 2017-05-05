Ле Пен объявила себя рупором общественного недовольства
5 мая 2017, 14:20
Она добавила, что в настоящий момент французы недовольны экономической и политической ситуацией страны, сложившейся за годы президентства Франсуа Олланда, к которому Макрон также имеет отношение.
Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен объявила себя рупором общественного недовольства, пояснив, что обладает во втором туре выборов "монополией на защиту народа", чего не имеет её противник, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который, по её словам, представляет интересы элит, передает РИА Новости.
"Во втором туре я обладаю монополией на защиту народа, поскольку господин Макрон является кандидатом от элит, от олигархии, представляющий частные интересы", — заявила Ле Пен в эфире радиостанции RTL.
Она добавила, что в настоящий момент французы недовольны экономической и политической ситуацией страны, сложившейся за годы президентства Франсуа Олланда, к которому Макрон также имеет отношение.
"Народ страшно недоволен политической и экономической ситуацией, которая в том числе является следствием пятилетнего президентства (Франсуа Олланда), в котором он (Эммануэль Макрон) тоже принимал участие", — сказала политик.
В свою очередь лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон полагает, что недовольство французов является следствием "общественной нестабильности", и именно поэтому он не считает Марин Ле Пен "рупором недовольства" народа. "Госпожа Ле Пен никакой не рупор. Госпожа Ле Пен использует негодование и ненависть", — пояснил Макрон, выступавший в эфире радиостанции сразу после кандидата от Нацфронта.
Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. В среду прошли заключительные теледебаты двух кандидатов в преддверии второго тура, который состоится 7 мая.
Фото © AFP 2017 / Stringer
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