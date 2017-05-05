Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен объявила себя рупором общественного недовольства, пояснив, что обладает во втором туре выборов "монополией на защиту народа", чего не имеет её противник, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который, по её словам, представляет интересы элит,

"Во втором туре я обладаю монополией на защиту народа, поскольку господин Макрон является кандидатом от элит, от олигархии, представляющий частные интересы", — заявила Ле Пен в эфире радиостанции RTL.





Она добавила, что в настоящий момент французы недовольны экономической и политической ситуацией страны, сложившейся за годы президентства Франсуа Олланда, к которому Макрон также имеет отношение.





"Народ страшно недоволен политической и экономической ситуацией, которая в том числе является следствием пятилетнего президентства (Франсуа Олланда), в котором он (Эммануэль Макрон) тоже принимал участие", — сказала политик.