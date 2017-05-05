Касымбек рассказал о совместных с Китаем проектах

«Сейчас мы имеем дополнительные предложения по включению в этот список новых проектов» - Ж. Касымбек.

По слова министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека, в настоящее время на контроле у ведомства и правительства находится 51 проект в рамках совместной программы по развитию производственных мощностей, передает корреспондент Zakon.kz





«На сегодня реализовано три проекта. В прошлом году начата реализация шести проектов и в этом году еще семь проектов начнут. В целом, мы считаем, что пиковые годы по реализации этих проектов наступят в 2018-2019 годы», - сказал он в ходе пресс-конференции в правительстве.





По его словам, в этом году будут начаты крупные проекты стоимостью выше миллиарда долларов.





«В этом году начинаются крупные проекты, например, стоимость ряда проектов превышает миллиард долларов, это проекты в нефтехимии, в инфраструктурном строительстве, горнорудном секторе» , - перечислил министр.





В то же время Ж. Касымбек проинформировал, что от Китая поступили дополнительные предложения по включению в список новых проектов в программу по развитию производственных мощностей.





«Сейчас мы имеем дополнительные предложения по включению в этот список новых проектов. Есть проекты в этом списке, которые будут из списка удалены из-за того, что ежегодно рынок меняется, меняются условия финансирования, какие-то проекты становятся нежизнеспособные, но взамен их есть другие проекты. Сегодня 51 проект на общую сумму 27 миллиардов тенге. Эти цифры остаются» , - подчеркнул глава ведомства.





Ксения Давыдова, Астана