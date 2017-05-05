В Усть-Каменогорске на ходу загорелась маршрутка
5 мая 2017, 14:28
Подробности инцидента пока не разглашаются.
Сегодня на проспекте Сатпаева загорелся и выгорел целиком маршрутный автобус. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, передает корреспондент YK-avto.kz.
Как предполагают очевидцы, маршрутка китайского производства загорелась прямо на ходу. По всей видимости, водитель сумел увести горящий микроавтобус с дороги на разделительную полосу. Транспортное средство выгорело целиком.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Подробности инцидента пока не разглашаются.
Видео из социальной сети
Фото: Олег Крук
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