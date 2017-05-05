СМИ: Разыскиваемый внук основателя Red Bull сбежал из Таиланда

Наследник состояния в пять миллиардов долларов Ворают Ювиттхайя обвиняется в том, что в 2012 году в Бангкоке на своем "Феррари" сбил насмерть сержанта полиции и скрылся с места происшествия.

Самолет таиландского миллиардера был найден на одной из стоянок сингапурского аэропорта. Иммиграционные власти города-государства подтвердили, что Ювиттхайя прибыл в Сингапур на этом самолете, однако пока не смогли ответить на запрос Таиланда, куда и как он направился далее.





Суд выдал полиции ордер на арест внука и наследника скончавшегося в 2012 году основателя компании Red Bull Чалео Ювиттхайя 28 апреля, после того как совладелец крупнейшей в мире компании по производству энергетических напитков в очередной раз не явился в суд Бангкока для предъявления обвинений в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть человека.





Позже выяснилось, что Ворают Ювиттхайя покинул страну за несколько часов до этого. Через несколько дней он был объявлен в международный розыск. Генеральная прокуратура и МИД Таиланда готовят документы на его экстрадицию. По информации следствия, Ювиттхайя может находиться в Великобритании, сообщает издание.





По версии следствия, в сентябре 2012 года Ювиттхайя сбил насмерть на своем "Феррари" ехавшего на мотоцикле старшего сержанта полиции и скрылся с места происшествия. Автомобиль протащил полицейского, который возвращался с ночного дежурства, более ста метров под передними колесами, после чего переехал его мотоцикл вместе с пострадавшим. После инцидента находившийся за рулем "Феррари" Ювиттхайя отправился домой. Его мгновенно нашли по показаниям свидетелей происшествия, однако в первые два часа ворота территории резиденции семьи Ювиттхайя оставались для полиции закрытыми.