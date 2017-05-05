МИР РК: Четыре новых авианаправления откроют в этом месяце

«Мы ввели это на период ЭКСПО. Если это окажется удачным, мы планируем это сохранить в дальнейшем» - Ж. Касымбек.

На период проведения в Астане Международной специализированной выставки ЭКСПО 2017 откроют новые авианаправления и добавят к существующим рейсам новые, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz





«Мы ввели в этом году в пилотном режиме «Открытое небо» для Астаны, то есть из любой точки мира с частотой семь раз в неделю любая компания может осуществлять полеты в Астану. Мы ввели это на период ЭКСПО. Если это окажется удачным, мы планируем это сохранить в дальнейшем», - сказал глава ведомства на пресс-конференции в правительстве.





По его словам, во время ЭКСПО планируется запустить новые авиарейсы связывающих Астану с Польшей, Финляндией, Венгрией и Китаем.





« Сейчас мы имеем конкретнее планы по открытию уже в течении этого месяца по четырем новым направлениям - это Варшава, в Польшу, это Хельсинки - Финляндия, это Будапешт - Венгрия, и из Пекина в Астану впервые начинает летать Air China, раньше только AirAstana летала », - пояснил Ж. Касымбек.





В то же время предполагается расширение частот ныне действующих авиарейсов.





« Кроме того, мы по существующим рейсам добавляем 11 новых частот в неделю, например, это Лондон, ежедневная частота сейчас это Лондон-Астана. Добавляем частоты в Сиань, Air Astana добавляет количество рейсов на Пекин и в целом, мы планируем, что в период ЭКСПО мы сможем дополнительно принять примерно 300 тысяч иностранных гостей и 160 тысяч из регионов Казахстана », - уточнил министр.





В заключение он отметил, что с учетом того, что появляются новые рейсы, новый аэропорт «имеется большой запас прочности по приему пассажиров в аэропорту и на самих авиарейсах».





Ксения Давыдова, Астана