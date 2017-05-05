В России из квартиры умершего пенсионера вынесли центнер тротила и тысячи патронов

Центнер тротила и тысячи патронов разного калибра вынесли из жилого дома в Павловске вечером 4 мая сотрудники полиции, сообщает сообщает «Фонтанка.ру»





По информации «Фонтанки», квартира в жилом четырехэтажном доме 27 по Гуммолосаровской улице пустовала с осени 2013 года после того, как скончался живший там 56-летний пенсионер Министерства обороны.





В четверг, около полудня, туда вошли рабочие, которые нашли подозрительный ящик и позвонили в полицию. К вечеру правоохранители вынесли из квартиры внушительное количество боеприпасов. Тротиловые шашки общим весом около центнера, несколько сотен детонаторов и взрывпакетов, а также десятки тысяч патронов разного калибра.





Все найденное направлено на экспертизу.





Напомним, эвакуация началась около часа дня 4 мая, 10 жильцов были вынуждены покинуть свои квартиры.



