В Костанае на предприятии покалечило парня
5 мая 2017, 14:36
Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Сегодня утром в Костанайскую городскую больницу поступил молодой парень, об этом корреспонденту alau.kz сообщил заведующий травматологическим отделением Марал Абилкасымов.
Пострадавший, по словам заведующего отделением, работает в местном ТОО.
«Он был весь в муке. Как объяснили очевидцы его нога попала в какой-то механизм. Спасти ногу не представилось возможным, она была в ужасном состоянии. Нам пришлось ампутировать среднюю треть голени. Стопу ампутировали», — сообщил Марал Абилкасымов.
Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Он в реанимации. Парню 23 года. Врачи пытаются дозвониться на предприятие, где костанаец получил производственную травму.
Фото: gorlovka.today
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857484-33377f7179964945306bb5c90afe5e06
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...