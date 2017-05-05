В Костанае на предприятии покалечило парня

Сегодня утром в Костанайскую городскую больницу поступил молодой парень , об этом корреспонденту , об этом корреспонденту alau.kz сообщил заведующий травматологическим отделением Марал Абилкасымов.





Пострадавший, по словам заведующего отделением, работает в местном ТОО.





«Он был весь в муке. Как объяснили очевидцы его нога попала в какой-то механизм. Спасти ногу не представилось возможным, она была в ужасном состоянии. Нам пришлось ампутировать среднюю треть голени. Стопу ампутировали», — сообщил Марал Абилкасымов.





Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Он в реанимации. Парню 23 года. Врачи пытаются дозвониться на предприятие, где костанаец получил производственную травму.



