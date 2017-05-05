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В Костанае на предприятии покалечило парня

5 мая 2017, 14:36

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Сегодня утром в Костанайскую городскую больницу поступил молодой парень, об этом корреспонденту alau.kz сообщил заведующий травматологическим отделением Марал Абилкасымов.

Пострадавший, по словам заведующего отделением, работает в местном ТОО.

«Он был весь в муке. Как объяснили очевидцы его нога попала в какой-то механизм. Спасти ногу не представилось возможным, она была в ужасном состоянии. Нам пришлось ампутировать среднюю треть голени. Стопу ампутировали», — сообщил Марал Абилкасымов.

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Он в реанимации. Парню 23 года. Врачи пытаются дозвониться на предприятие, где костанаец получил производственную травму.

Фото: gorlovka.today

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