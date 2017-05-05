В ЕАЭС планируется создание единого реестра промышленных предприятий стран - членов союза

АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC» МИР РК приняло участие в совещании по вопросам реализации Концепции создания Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий прошедшему 27 апреля, в Москве.

В целях формирования Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации за круглым столом собрались государства - члены ЕАЭС: Армения, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Российская Федерация.

Евразийская сеть промышленной кооперации и субконтрактации является механизмом построения кооперационных связей между предприятиями промышленности государств-членов ЕАЭС, вовлечения малых и средних предприятий в производственные цепочки. Основой Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации является создание и функционирование национальных сегментов промышленной кооперации и субконтрактации государств-членов ЕАЭС.

Главной целью совещания было обсуждение Дорожной карты по реализации концепции Евразийской сети.

До конца 2018 года страны, вошедшие в ЕАЭС на базе своих национальных сегментов должны сформировать Евразийскую сеть кооперации и субконтрактации, а также трансфера технологий, которые с 2019 г. объединятся в общую евразийскую сеть.

По словам управляющего директора АО «NADLoC» Дмитрия Усова, это позволит без барьеров осуществлять поставку комплектующих между предприятиями государств-членов, входящих в кооперационную цепочку.

«Данный метод подразумевает собой аутсорсинг, позволяющий предприятиям достичь высокой эффективности производства благодаря оптимизации использования всех ресурсов и разделению труда между заказчиком и поставщиками», - добавил Дмитрий Усов.

На сегодняшний день Центром субконтрактации и промышленной кооперации АО «NADLoC» начата работа по индустриальной паспортизации отечественных товаропроизводителей, которая ляжет в основу базы данных для интернет портала ЦСПК. На текущий момент обработано более 600 предприятий.