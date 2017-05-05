Фируза Шарипова: Олимпийское “золото” Токио-2020 будет моим

4 мая в Астане стартовал чемпионат Казахстана по боксу среди женщин, всего в первенстве участвуют 85 девушек из 14 регионов.

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова заявила, что планирует выиграть чемпионат Казахстана перед Олимпиадой 2020 года и завоевать "золото" на играх четырехлетия в Токио, сообщает Zakon.kz





“С 4 по 8 мая в Астане проходит чемпионат Казахстана по боксу среди женщин. Я желаю всем участницам удачи и спортивного азарта. Пусть побеждают только сильнейшие! Поскольку новые правила АИБА позволяют профессиональным боксерам участвовать в Олимпиаде, я планирую выиграть чемпионат Казахстана перед летними Олимпийскими играми в Токио и представлять там свою страну в категории до 60 килограммов. Олимпийское “золото” Токио-2020 будет моим. Алга, Казахстан! Вместе к новым вершинам!”, - написала Фируза Шарипова в своей официальной группе ВКонтакте.





4 мая в Астане стартовал чемпионат Казахстана по боксу среди женщин, всего в первенстве участвуют 85 девушек из 14 регионов.



