Какие новые автомобили предпочитают казахстанцы

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» информирует о региональных предпочтениях казахстанцев в выборе новых легковых автомобилей по итогам I квартала 2017 года , сообщает , сообщает Zakon.kz





По результатам отчетного периода основную активность в приобретении легковых автомобилей продемонстрировали жители городов Алматы (2 034 реализованных авто), Астана (1 392 ед.), Атырау (575 ед.), Костанай (462 ед.), Шымкент (445 ед.), Караганда (402 ед.), Актау (341 ед.), Усть-Каменогорск (318 ед.), Уральск 307 ед.) и Актобе (304 ед.).





Лидерство в рейтинге брендов поделили Lada и Toyota . Российская марка заняла первую строчку рейтинга продаж в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Палодарской и Северо-Казахстанской областях. Японский бренд предпочли клиенты автоцентров в гг.Астаны и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях.





В рейтинге наиболее популярных моделей лидирует Lada 4×4. Внедорожник стал самой продаваемой моделью в 6 регионах: Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. За ним следует седан Ravon Nexia, который возглавил рейтинги продаж в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях. Седан Toyota Camry продемонстрировал наибольшую популярность в гг.Алматы, Астане, Алматинской и Павлодарской областях. Лидером продаж в Акмолинской области стала Lada Granta.





По итогам I квартала средняя стоимость покупки новых автомашин сложилась следующим образом. В Астане средняя стоимость приобретаемого нового автомобиля превысила 10,1 млн тенге, в Алматы — 9,7 млн тенге. В границах 5-7 млн тенге составил средний чек за автомобиль в Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. Наименьшая средняя стоимость автомобиля зафиксирована в Акмолинской и Алматинской областях — 4,6 млн и 4,9 млн тенге соответственно.







