В ЮКО на реках ожидается формирование паводков

"В ближайшие сутки 6 мая в связи с прогнозом сильных дождей на реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков, склонового стока", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В течение месяца по летнему жаркие дни будут сменяться возратами холодов, которые придут в конце первой декады, во второй половине второй декады и в конце месяца. При этом следует отметить, что наиболее интенсивная волна холода с ночными заморозками будет наблюдаться во второй половине второй декады, где с вторжением холодных воздушных масс с акватории арктических морей на севере, востоке и в центре страны может вызвать мокрый снег.