Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ЮКО на реках ожидается формирование паводков

5 мая 2017, 15:10

В целом с 5 мая под влиянием поля низкого давления в большинстве областей ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, местами с пыльной бурей, в отдельных районах возможен град.

Штормовое предупреждение в связи с прогнозом сильных дождей и формированием паводков объявили синоптики в Южно-Казахстанской области, передает Zakon.kz

"В ближайшие сутки 6 мая в связи с прогнозом сильных дождей на реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков, склонового стока", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что с 5 мая под влиянием поля низкого давления в большинстве областей ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, местами с пыльной бурей, в отдельных районах возможен град.

В целом, по прогнозу в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается близким климатическим значениям. Частое прохождение активных циклонов вызовут кратковременные грозовые дожди, с усилением ветра, в отдельных регионах даже с градом, в результате количество осадков за месяц ожидается около и больше нормы,
В течение месяца по летнему жаркие дни будут сменяться возратами холодов, которые придут в конце первой декады, во второй половине второй декады и в конце месяца. При этом следует отметить, что наиболее интенсивная волна холода с ночными заморозками будет наблюдаться во второй половине второй декады, где с вторжением холодных воздушных масс с акватории арктических морей на севере, востоке и в центре страны может вызвать мокрый снег.

Фото: blackseanews.net

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...