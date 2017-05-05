В ЮКО на реках ожидается формирование паводков
5 мая 2017, 15:10
В целом с 5 мая под влиянием поля низкого давления в большинстве областей ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, местами с пыльной бурей, в отдельных районах возможен град.
Штормовое предупреждение в связи с прогнозом сильных дождей и формированием паводков объявили синоптики в Южно-Казахстанской области, передает Zakon.kz
"В ближайшие сутки 6 мая в связи с прогнозом сильных дождей на реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков, склонового стока", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что с 5 мая под влиянием поля низкого давления в большинстве областей ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, местами с пыльной бурей, в отдельных районах возможен град.
В целом, по прогнозу в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается близким климатическим значениям. Частое прохождение активных циклонов вызовут кратковременные грозовые дожди, с усилением ветра, в отдельных регионах даже с градом, в результате количество осадков за месяц ожидается около и больше нормы,
В течение месяца по летнему жаркие дни будут сменяться возратами холодов, которые придут в конце первой декады, во второй половине второй декады и в конце месяца. При этом следует отметить, что наиболее интенсивная волна холода с ночными заморозками будет наблюдаться во второй половине второй декады, где с вторжением холодных воздушных масс с акватории арктических морей на севере, востоке и в центре страны может вызвать мокрый снег.
Фото: blackseanews.net
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