Следующий на очереди я - Илья Ильин прокомментировал дисквалификацию тяжелоатлеток

5 мая 2017, 15:11

Согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет.

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин прокомментировал официальное решение о применении санкций в отношении казахстанских тяжелоатлеток в допинг-пробах которых был выявлен допинг, сообщает Zakon.kz.

«Доброго дня всем! Настроение нормальное, только девчонок конечно наших жаль! Следующий на очереди "я"», - написал Ильин на странице в twitter.


Согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушения в результате ре-анализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.

Напомним, в ноябре 2016 года Международный олимпийский комитет отозвал у Ильина две золотые награды с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Фото i-News.kz

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