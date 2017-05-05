Следующий на очереди я - Илья Ильин прокомментировал дисквалификацию тяжелоатлеток

Согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет.

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин прокомментировал официальное решение о применении санкций в отношении казахстанских тяжелоатлеток в допинг-пробах которых был выявлен допинг, сообщает Zakon.kz





«Доброго дня всем! Настроение нормальное, только девчонок конечно наших жаль! Следующий на очереди "я"», - написал Ильин на странице в twitter.





Доброго дня всем!настроение нормальное,только девчонок конечно наших жаль!следующий на очереди "я" — Ильин Илья (@ilyin_official) 5 мая 2017 г.





Согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушения в результате ре-анализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.





Напомним, в ноябре 2016 года Международный олимпийский комитет отозвал у Ильина две золотые награды с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.



