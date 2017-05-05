Касымбек: В год только 40 тыс. казахстанцев могут получить 10 соток под ИЖС

В Казахстане в очереди на получение земельных участков под ИЖС стоят 1,2 миллиона человек.

Власти решили выделять только те земли, где подведена инженерная инфраструктура, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz





« В прошлом месяце мы побывали в Алматинской области. В этом регионе 80% строительства приходится на частные дома, которые строятся на 10 сотках, но сегодня очередников очень много. Поэтому мы пришли к решению совместно с акиматами выделять 10 соток земли только там, где подведена инженерная инфраструктура », - сказал он.





В то же время, Ж. Касымбек напомнил, что сейчас в госпрограмме «Нурлы жол» предусмотрено выделение земельных участков и строительство частных домов, но желающих взять 10 соток под ИЖС очень много.





« Выделяем из бюджета деньги. На каждую область более 1,5 миллиардов тенге. Но в списке очередников очень много людей. В год же 10 соток земли могут получить только 40 тысяч очередников », - констатировал глава ведомства.





Напомним, как сообщалось ранее в Казахстане в очереди на получение земельных участков под ИЖС стоят 1,2 миллиона человек.





Ксения Давыдова, Астана

Фото: Radiotochka.kz



