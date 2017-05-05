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Делегация из Акмолинской области прибыла в Шымкент

5 мая 2017, 15:13

В аэропорту с участием глав регионов Малика Мурзалина и Жансеита Туймебаева состоялось торжественное открытие рейса Кокшетау-Шымкент.

Сегодня делегация из Акмолинской области во главе с акимом Маликом Мурзалиным прибыла в город Шымкент первым авиарейсом, открытого в рамках реализации межрегионального сотрудничества совместно с авиакомпанией «Scat», передает пресс-служба акима области.



В аэропорту с участием глав регионов Малика Мурзалина и Жансеита Туймебаева состоялось торжественное открытие рейса Кокшетау-Шымкент.



Вместе с тем, ожидается, что на встрече с участием акимов областей стороны обсудят особенности и потенциал экономики Акмолинской и Южно-Казахстанской областей, а также перспективные направления для взаимного сотрудничества и подпишут меморандум о сотрудничестве.


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