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В ЗКО полуторагодовалая девочка умерла под колесами автобуса

5 мая 2017, 15:17

Малолетняя девочка осталась без внимания взрослых.

ДТП произошло 3 мая в Каратобинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой Город".

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, малолетняя девочка осталась без внимания взрослых и попала под колеса автобуса.

- Автобус стоял на остановке, когда полуторагодовалая девочка подошла перед ним прямо под колеса. Мама ребенка ненадолго отвлекалась разговором и не заметила, как ребенок отошел от нее. Водитель автобуса, тронувшись с места, наехал на девочку. Ребенок умер до приезда скорой помощи, - рассказали в областном управлении здравоохранения.

Фото: mgorod.kz

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