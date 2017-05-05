В ЗКО полуторагодовалая девочка умерла под колесами автобуса

ДТП произошло 3 мая в Каратобинском районе , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент портала "Мой Город"





Как сообщили в областном управлении здравоохранения, малолетняя девочка осталась без внимания взрослых и попала под колеса автобуса.





- Автобус стоял на остановке, когда полуторагодовалая девочка подошла перед ним прямо под колеса. Мама ребенка ненадолго отвлекалась разговором и не заметила, как ребенок отошел от нее. Водитель автобуса, тронувшись с места, наехал на девочку. Ребенок умер до приезда скорой помощи, - рассказали в областном управлении здравоохранения.



