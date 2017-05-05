Число случаев неизвестного заболевания в Либерии выросло до 28
5 мая 2017, 15:37
С 23 апреля от этого заболевания умерли 12 человек.
Число случаев неизвестного заболевания в Либерии, от которого с 23 апреля умерли 12 человек, выросло до 28; проводятся исследования биологических материалов в лабораториях. Об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, передает ТАСС.
"По состоянию на среду, 3 мая, было зафиксировано 28 случаев неизвестной болезни, 12 человек умерли", - отметил он.
При этом, по его словам, ВОЗ пока не удалось выяснить происхождение этой болезни. "Мы все еще ждем результаты исследования образцов (биологических материалов)", - сообщил Язаревич, добавив, что образцы были направлены на тестирование, в частности, в лаборатории США и ЮАР. Проводятся различные анализы, включая токсикологические и микробиологические. Специалисты не исключают, что речь идет об отравлении зараженной пищей или водой.
Официальный представитель ВОЗ подтвердил озвученные ранее выводы организации о том, что речь не идет о заболевании Эболой или лихорадкой Ласса. По словам Язаревича, 27 из 28 заболевших почувствовали себя плохо после участия в похоронах местного религиозного лидера в городе Гринвилле.
В минувшую пятницу, 28 апреля, женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила о полученных от властей Либерии сведениях о вспышке неизвестной болезни в Гринвилле. Среди ее симптомов - диарея и тошнота. В целях предосторожности заболевшие в госпитале города изолированы от других пациентов.
Константин Прибытков
Фото с сайта medznak.ru
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