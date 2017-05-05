Аким Алматинской области поздравил Ветеранов ВОВ

На сегодняшний день в Алматинской области осталось всего 190 ветеранов ВОВ всем им к 9 мая будут вручены единовременные денежные выплаты в размере 150 тысяч тенге и праздничная продуктовая корзина.

В преддверии Дня Победы аким Алматинской области Амандык Баталов вместе со школьниками посетил ветеранов ВОВ и поздравил с наступающим праздником сообщает корреспондент Zakon.kz





Свой визит к ветеранам Амандык Баталов начал с Алтынай Есболатовой, личности легендарной, которую вся общественность Жетысу знает как «Паравоз-апа».





Алтынай апа с 17 лет работает на железной дороге. На фронт она отправилась в 1943 году, и прямиком в Сталинград. Будучи железнодорожницей она сопровождала железнодорожные составы, которые везли на фронт оружие, технику. Тем самым снабжая армию. Путь обратно была линией жизни, так как везли они раненых фронтовиков. Историю военных лет Алтынай апа поведала ученикам, пришедших поздравить ее.









"Со Сталинграда мы везли и пленных фашистов. Это было в феврале 1943 года. Враг, который еще совсем недавно превосходил нас и силой, и техникой был повержен единым духом, боевым братством наших народов. Паулюса, фельдмаршала 6 армии мы видели издалека. Его забрали воздушным транспортом. А солдат везли железной дорогой. Вот мы их и везли", - сказала Алтынай апа. В свою очередь Амандык Баталов выслушав фронтовые истории ветерана войны пожелал ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и от благодарных потомков вручил ей гостиницы. Алтынай апа, которая в текущем году отмечает 95-летний юбилей пожелала всем мирного небо над головой.





Затем, Амандык Баталов отправился в дом к ветерану Хасан Боранбаеву. Кавалер Ордена Красной звезды, Ордена Отечественной войны I степени Хасан Хисматович встретил гостей у порога своего дома.









Улыбчиво глядя на детей, пришедших его поздравить он выслушал их стихи и поблагодарил их теплые слова. Уже дома, сидя за столом фронтовик по просьбе школьников поведал свою военную биографию. Призванный в красную армию в 1942 году он участвовал в освобождении Венгрии, Румынии, Австрии и Чехословакии.





После радужной беседы за чашкой чая Амандык Баталов направился к дому ветерана Григория Харченко.









Ветеран был призван на фронт в 1942 году и поступил в распоряжение артиллерийского полка. Сметая тяжелым орудием фашистов из Родины, он принял участие в освобождении Прибалтики. Несмотря на инвалидность от полученных ранении, Григорий Назарович послевоенные годы активно принимал участие в восстановлении экономики – строил гидроэлектростанции по всему Казахстану. Ветеран войны поблагодарил гостей за оказанное внимание. Фронтовик отметил, что в честь 70-летия Победы, два года назад все ветераны ВОВ были обеспечены жильем.





Дом, в котором он сейчас проживет был получен им тогда же и сейчас он здесь проживает с детьми. В беседе с ветераном Амандык Баталов пожелал ему долгих лет жизни и встретить 75-ю годовщину Победы.





Также, аким Алматинской области провел торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла посвященный 72-й годовщине Победы.





Стоит отметить, что на сегодняшний день в Алматинской области осталось всего 190 ветеранов ВОВ всем им к 9 мая будут вручены единовременные денежные выплаты в размере 150 тысяч тенге и праздничная продуктовая корзина.



