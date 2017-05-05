Тайно выявлять нарушителей парковки начали в Алматы

По городу курсирует «штрафомобиль», фиксирующий авто, неправильно поставленные в зоне платных стоянок. Все сведения о нарушениях тут же передаются в Центр оперативного управления ДВД.

Со вчерашнего дня следить за порядком на платных стоянках южной столицы начала одна машина. Это ничем не примечательное гражданское авто, в котором установлено специальное оборудование, рассказали представители ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис». «Штрафомобиль» станет постоянно курсировать по всем участкам, оборудованным паркоматами, и выявлять неплательщиков, машины, оставленные с нарушением правил парковки и т. д. Информация в режиме реального времени будет передаваться сотрудникам городского ДВД, которые тут же выпишут штраф, сообщает kolesa.kz





В ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» уточняют, что участие человека в данном случае сводится лишь к управлению авто. Повлиять каким-либо образом на показания фиксирующего нарушения оборудования невозможно. По словам парковщиков, это пилотный проект. И если новшество себя оправдает, для контроля за платными парковками мегаполиса закупят ещё десяток подобных машин.