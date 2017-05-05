Баскетболисту клуба НБА второй раз за неделю выбили зубы

Разыгрывающему защитнику «Бостон Селтикс» Айзее Томасу в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) во второй раз за неделю выбили зубы. Об этом сообщает ESPN.





Инцидент произошел в ночь на пятницу, 5 мая, во время третьей встречи «Селтикс» в рамках 1/4 финала НБА с «Вашингтон Уизардс» (89:116), пишет Lenta.ru . В каком конкретно эпизоде игры 28-летний Томас получил травму, не сообщается.









В воскресенье, 30 апреля, разыгрывающий в первом матче против «Уизардс» (123:111) получил локтем в лицо от соперника и первый раз потерял зубы. После этого стоматолог вставил ему временные протезы.





После трех встреч «Селтикс» ведет со счетом 2:1.



