Клинтон собралась профинансировать группы сопротивления Трампу
5 мая 2017, 15:47
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в окружении Клинтон.
Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон намерена создать политическую группу для финансирования общественного сопротивления инициативам главы государства Дональда Трампа, передает Lenta.ru.
По словам знакомых с ситуацией собеседников телеканала, политик собирает команду из своих бывших советников и помощников, которая будет заниматься поиском пожертвований и взносов в различные общественные организации, выступивших против избрания Трампа главой государства.
Один из источников пояснил, что Клинтон впечатлилась размахом выступлений против Трампа, и решила оказывать им помощь. Новая структура будет называться «Вместе вперед» (Onward Together), что созвучно слогану ее предвыборной кампании «Вместе сильнее» (Stronger Together).
29 марта сообщалось, что Клинтон выступила с речью, в которой отметила, что администрация Трампа сталкивается с мощным общественным противодействием и выступления против политики президента только начинаются.
«Люди, доселе не участвовавшие в политике, начали делиться своими историями на встречах в городских администрациях. Это люди, которым есть что сказать, это люди, которые хотят быть услышанными», — отметила бывший госсекретарь.
Фото: Kevin Hagen / AP
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