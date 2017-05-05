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Клинтон собралась профинансировать группы сопротивления Трампу

5 мая 2017, 15:47

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в окружении Клинтон.

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон намерена создать политическую группу для финансирования общественного сопротивления инициативам главы государства Дональда Трампа, передает Lenta.ru.

По словам знакомых с ситуацией собеседников телеканала, политик собирает команду из своих бывших советников и помощников, которая будет заниматься поиском пожертвований и взносов в различные общественные организации, выступивших против избрания Трампа главой государства.

Один из источников пояснил, что Клинтон впечатлилась размахом выступлений против Трампа, и решила оказывать им помощь. Новая структура будет называться «Вместе вперед» (Onward Together), что созвучно слогану ее предвыборной кампании «Вместе сильнее» (Stronger Together).

29 марта сообщалось, что Клинтон выступила с речью, в которой отметила, что администрация Трампа сталкивается с мощным общественным противодействием и выступления против политики президента только начинаются.

«Люди, доселе не участвовавшие в политике, начали делиться своими историями на встречах в городских администрациях. Это люди, которым есть что сказать, это люди, которые хотят быть услышанными», — отметила бывший госсекретарь.

Фото: Kevin Hagen / AP

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