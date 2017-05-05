Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В горах ЮКО потерялись двое парней

5 мая 2017, 15:52

Отправляясь в горы, планируйте и регистрируйте свой маршрут!

В горах ЮКО в ущелье Бургулюк потерялись двое парней. Молодые люди пошли в горы «прогуляться» и, забравшись на высоту 2000 метров, потеряли ориентир, пишет Otyrar.kz.

«4 мая в 17:54 на пульт службы спасения 112 поступило сообщение о том, что в Толебийском районе ущелье Бургулюк двое отдыхающих молодых людей 1997 и 1998 годов рождения, поднялись на высоту порядка 2000 метров, и не смогли самостоятельно спуститься вниз так как, потеряли ориентир, просят помощи», — рассказал подробности спасательной операции Павел Вишенин, руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС ЮКО.

В экстренном порядке на помощь парням выехал личный состав в количестве четверых человек.

«В 19:39 наши сотрудники прибыли к месту происшествия и приступили к поисково-спасательным работам. В 21:46 спасатели нашли заблудившихся парней, после чего с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз. Состояние туристов на момент спасения было удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались. Общее время по спасению составило 5 часов 40 минут», — рассказал Павел Вишенин.

Спасательный отряд Департамента по ЧС ЮКО КЧС МВД РК обращается к жителям города, а также к туристам: отправляясь в горы, планируйте и регистрируйте свой маршрут!

Фото: otyrar.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...