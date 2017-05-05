В горах ЮКО потерялись двое парней
5 мая 2017, 15:52
Отправляясь в горы, планируйте и регистрируйте свой маршрут!
В горах ЮКО в ущелье Бургулюк потерялись двое парней. Молодые люди пошли в горы «прогуляться» и, забравшись на высоту 2000 метров, потеряли ориентир, пишет Otyrar.kz.
«4 мая в 17:54 на пульт службы спасения 112 поступило сообщение о том, что в Толебийском районе ущелье Бургулюк двое отдыхающих молодых людей 1997 и 1998 годов рождения, поднялись на высоту порядка 2000 метров, и не смогли самостоятельно спуститься вниз так как, потеряли ориентир, просят помощи», — рассказал подробности спасательной операции Павел Вишенин, руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС ЮКО.
В экстренном порядке на помощь парням выехал личный состав в количестве четверых человек.
«В 19:39 наши сотрудники прибыли к месту происшествия и приступили к поисково-спасательным работам. В 21:46 спасатели нашли заблудившихся парней, после чего с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз. Состояние туристов на момент спасения было удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались. Общее время по спасению составило 5 часов 40 минут», — рассказал Павел Вишенин.
Спасательный отряд Департамента по ЧС ЮКО КЧС МВД РК обращается к жителям города, а также к туристам: отправляясь в горы, планируйте и регистрируйте свой маршрут!
Фото: otyrar.kz
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