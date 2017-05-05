В Астане состоялся «круглый стол» на тему: «Возвращение уголовного дела прокурору»

В мероприятии приняли участие судьи Верховного и областных судов, представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерства внутренних дел, комитета государственных доходов, национального бюро по противодействию коррупции.

Сегодня в конференц-зале отеля «Astana Marriott» в г.Астане состоялся «круглый стол» на тему: «Возвращение уголовного дела прокурору». Модератором выступил судья Верховного Суда Калидула Шаухаров. Ф орум организован Верховным Судом совместно с представительством Американской ассоциации юристов в Казахстане, передает zakon.kz





В мероприятии приняли участие судьи Верховного и областных судов, представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерства внутренних дел, комитета государственных доходов, национального бюро по противодействию коррупции, адвокатуры, а также представители Американской ассоциации юристов в Казахстане. Кроме того, в рамках «круглого стола» состоялось выступление международного эксперта, судьи Палаты по уголовным делам Таллинского окружного суда, судьи надзорного органа Евроджаст (Нидерланды) Павла Гончарова.





Открывая форум, К.Шаухаров подчеркнул, что новый уголовно-процессуальный закон, в отличие от ранее действовавшего, не предусматривает института направления уголовного дела судом для дополнительного расследования. В соответствии со статьей 323 УПК РК предусмотрено направление судом дела прокурору. «За время действия нового УПК обозначились определенные проблемы. Так, практика возвращения уголовного дела прокурору судами свидетельствует, что ее применение вызывает определенные трудности, связанные с возможностью двоякого толкования новых процессуальных норм», - подчеркнул К.Шаухаров.





Согласно закону прокурор отвечает за результаты уголовного преследования, использует все предоставленные ему полномочия для устранения препятствий и обеспечения рассмотрения дела в судебном заседании. Следует иметь в виду, что не все нарушения уголовно-процессуального закона могут служить основанием для направления дела прокурору, а только в случаях установления нарушений, которые не могут быть восполнены судом и должны быть устранены прокурором.





К.Шаухаровым было подчеркнуто, что на сегодняшний день, в результате работы межведомственной рабочей группы по мониторингу и обобщению практики применения норм уголовного законодательства разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства». В частности, в целях устранения пробела, связанного с отсутствием понятия «существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, препятствующие назначению главного судебного разбирательства» предполагается дополнить статью 323 УПК примечанием, в котором будет закреплен исчерпывающий перечень оснований, по которым суд вправе возвратить уголовное дело прокурору для их устранения. Цель «круглого стола» обсудить все предложения по данному перечню, а также другие решения по вопросам, связанным с возвращением дела прокурору для дальнейшего включения их в разрабатываемый законопроект.





Далее с приветственными адресами к участникам выступили глава Представительства Американской Ассоциации Юристов в Казахстане Шолпан Ташмухамбетова и представитель Генеральной прокуратуры.





«Круглый стол» продолжился выступлениями спикеров, заявленных в программе, по следующим темам: практика возвращения уголовных дел прокурору, правовая регламентация возвращения уголовного дела прокурору, практика возвращения дел прокурору судами Акмолинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Также участники имели возможность прослушать информацию о состязательности судебного следствия и возможности возвращения дела прокурору в судебном процессе в сравнении в Эстонии и Казахстане.

В ходе «круглого стола» состоялся конструктивный диалог по всем обозначенным в программе вопросам.

Фото:Пресс-служба Верховного Суда РК







