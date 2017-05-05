В Актюбинской области будет увеличено количество ведущих школ, перенимающих опыт «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Бердыбек Сапарбаев поручил увеличить количество школ, особенно в районах, взаимодействующих с НИШ, пока их 53.

Меморандум о стратегическом сотрудничестве подписан между акимом Актюбинской области Бердыбеком Сапарбаевым и Председателем Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидиновой. В Актобе проходит республиканский форум «Сообщество ведущих школ как инструмент обеспечения устойчивости преобразований», в котором участвуют руководители управлений образования, городских и районных отделов, специалисты методических кабинетов и педагоги Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, передает пресс-служба акима области.





В рамках форума на базе Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления г. Актобепрошли панельные презентации и VII заседание «Клуба Директоров» общеобразовательных ведущих школ области, а также выставка творческих работ и научных проектов учащихся НИШ.













Стратегически важные вопросы, касающиеся области образования были обсуждены на пленарной конференции, прошедшей с участием акима области Бердыбека Сапарбаева, Председателя Правления АОО «НИШ» Куляш Шамшидиновой.













- Глава государства в очередном Послании народу Казахстана дал запуск духовной модернизации. В основе этих преобразований лежит конечная цель – вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых государств мира. Нурсултан Назарбаев считает необходимым воспитывать поколение, душа, сердце, образ мыслей которого позволяли бы им жить в условиях мировой конкуренции. Успешное проведение духовной модернизации зависит от вас, выполнить поручения Президента мы сможем только с высокопрофессиональными кадрами, - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев, обращаясь к участникам форума.













Аким области отметил, что в регионе принимаются все меры для получения школьниками качественного образования, по улучшению материально-технической базы учебных заведений. Так, 60% областного бюджета, а это порядка 85 млрд тенге ежегодно направляется на сферуобразования. В 2016 г. в регионе было построено 7 школ, в текущем году ведется строительство 23, 11 из которых будут сданы уже в 2017 году.













Бердыбек Сапарбаев поручил увеличить количество школ, особенно в районах, взаимодействующих с НИШ, пока их 53. Также руководство региона ставит задачу уже до 2020 года решить вопрос с аварийными школами и школами с трехсменным обучением, обеспечить их современным оборудованием и условиями, соответствующими всем стандартам.













Куляш Шамшидинова презентовала программу «Что ожидать от будущего и каким должно быть школьное образование?», посредством которой «НИШ» будет взаимодействовать с Актюбинской областью.













В завершение конференции аким области и Председатель Правления АОО «НИШ» подписали меморандум, согласно которому стороны намерены укрепить стратегическое сотрудничество по обновлению содержания среднего образования и внедрению устойчивых преобразований в общеобразовательные школы области.