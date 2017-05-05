Тренируйся, как ангел: подборка упражнений от моделей Victoria’s Secret

Порция мотивации. Несколько простых обущающих видео с упражнениями на все группы мышц от звёзд подиума.

За каждым показом и выходом моделей Victoria’s Secret на сцену остаётся огромная работа и предподготовка, которая длится месяцами. Для девушек держать в себя в форме — это не прихоть, а рабочая необходимость.









Пару лет назад модели бренда начали записывать и выкладывать в Сеть видео со своими тренировками, которые год от года набирают все больше и больше просмотров в YouTube. Поэтому если вы давно находитесь в поиске, как разнообразить свои ежедневные упражнения, смело включайте видео, и Адриана Лима, Миранда Керр и Жизель Бундхен раскроют для вас секреты идеального тела.









Упражнения, которые выкладывают в сеть модели Victoria’s Secret, по праву можно считать эффективными и функциональными. Неудивительно, ведь порой на тренировку у девушек есть всего несколько часов, а то и минут.









Каждое обучающее видео — это комбинация из нескольких рутин, которые были собраны при непосредственном участии тренеров самих моделей.









Несмотря на ограниченность во времени, каждая тренировка девушек состоит из трёх частей — это разминка, основная часть и заминка. Помимо этого важно не терять темп и стараться выполнять все упражнения в едином, комфортном для себя, ритме. В конце концов, тело истинного Ангела — это результат колоссальной работы над собой!