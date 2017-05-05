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На автостоянке поселилась женщина-призрак

5 мая 2017, 16:23

Зрители не могут дать рациональное объяснение запечатленному на видео феномену.

В Сеть попало жуткое видео, снятое камерами наблюдения на автостоянке. Привидение в виде высокой женщины в белой одежде стоит у выхода на парковку, а затем растворяется в воздухе, пишет Вести.ру.

Зрители не могут дать рациональное объяснение запечатленному на видео феномену.

На опубликованных кадрах видно, как призрачная фигура (в правом нижнем углу) некоторое время стоит у двери, ведущей на парковку, а затем исчезает. По словам некоторых зрителей, призрак прикрывает лицо рукой.

Где именно были сняты эти кадры, неизвестно.


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