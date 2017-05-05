На автостоянке поселилась женщина-призрак
5 мая 2017, 16:23
Зрители не могут дать рациональное объяснение запечатленному на видео феномену.
В Сеть попало жуткое видео, снятое камерами наблюдения на автостоянке. Привидение в виде высокой женщины в белой одежде стоит у выхода на парковку, а затем растворяется в воздухе, пишет Вести.ру.
Зрители не могут дать рациональное объяснение запечатленному на видео феномену.
На опубликованных кадрах видно, как призрачная фигура (в правом нижнем углу) некоторое время стоит у двери, ведущей на парковку, а затем исчезает. По словам некоторых зрителей, призрак прикрывает лицо рукой.
Где именно были сняты эти кадры, неизвестно.
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