Костанайцев возмутила стирка ковров на улице — можно или нельзя, разъяснили в ЖКХ
5 мая 2017, 16:25
На улице Победы устроили стирку ковров
Жителей Костаная возмутило видео, которые появилось в соцсетях. Автор Асель Жунусова также прислала видео в редакцию alau.kz .
Девушка написала, что стирку ковров здесь устраивают уже не впервые. Она сообщает, что это произошло на улице Победы. Видео активно комментируют пользователи соцсетей. Один говорят, что ничего страшного в этом нет. Другие выражают недовольство и советуют обратиться в полицию.
Заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костаная Алексей Тарасов сообщил, что стирка ковров является нарушением статьи 505 «Правил благоустройства».
«Для мойки, стирки есть установленные места. Для автомобилей — автомойки, или же мыть можно во дворе частного дома. Это касается и стирки ковров. Делать это на территории общего пользования категорически запрещено, также как бросать окурки, и другой мусор. Это выходит за общепринятые рамки поведения», — отметил Алексей Тарасов.
Сообщать о таких фактах нужно в полицию или в ЖКХ. Они направят участкового, чтобы принять меры. При первичном нарушении физическое лицо накажут предупреждением. Будет составлен протокол об административном правонарушении. При повторном нарушении придётся заплатить штраф 10 МРП или 22 690 тенге. Юрлица привлекаются сразу, без предупреждений. Штраф 20 МРП или 45 380 тенге.
Видео со стиркой ковров в отделе ЖКХ обещали проверить.
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