В Лисаковске на подростка упала металлическая опора с баскетбольным кольцом
5 мая 2017, 16:37
Причина несчастного случая — изношенность конструкции.
2 мая в одном из дворов Лисаковска на подростка упала металлическая опора с баскетбольным кольцом, сообщает Ltvakcent.kz.
Причина несчастного случая — изношенность конструкции.
По словам управляющего КСП Юрия Комиссарова вопрос о судьбе упавшей конструкции поднимался не раз, однако общего согласия так и не нашли.
“По жалобам жителей эту площадку уже давно надо было снести и поставить нормальную детскую игровую площадку. Письмо с претензиями жителей и подписями у нас зарегистрированы в ЖКХ, ждем ответа администрации. Мы хотели её снести, нам в архитектуре ответили, что давайте подождем, что сейчас будем планировать”, — рассказывает Юрий Коммисаров.
По заявлению врачей, у подростка 2003 года рождения ушибленная рана головы. Её зашили и отпустили мальчика домой. Как говорят в Отделе жилищной инспекции, в первую очередь ответственность за подобные сооружения во дворах несут КСП города.
Сообщается, что сейчас сотрудники кооперативов заняты приведением в порядок всех малых архитектурных форм после зимы, в том числе укреплением расшатавшихся конструкций.
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