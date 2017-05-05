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В Лисаковске на подростка упала металлическая опора с баскетбольным кольцом

5 мая 2017, 16:37

Причина несчастного случая — изношенность конструкции.

2 мая в одном из дворов Лисаковска на подростка упала металлическая опора с баскетбольным кольцом, сообщает Ltvakcent.kz.

Причина несчастного случая — изношенность конструкции.

По словам управляющего КСП Юрия Комиссарова вопрос о судьбе упавшей конструкции поднимался не раз, однако общего согласия так и не нашли.

“По жалобам жителей эту площадку уже давно надо было снести и поставить нормальную детскую игровую площадку. Письмо с претензиями жителей и подписями у нас зарегистрированы в ЖКХ, ждем ответа администрации. Мы хотели её снести, нам в архитектуре ответили, что давайте подождем, что сейчас будем планировать”, — рассказывает Юрий Коммисаров.

По заявлению врачей, у подростка 2003 года рождения ушибленная рана головы. Её зашили и отпустили мальчика домой. Как говорят в Отделе жилищной инспекции, в первую очередь ответственность за подобные сооружения во дворах несут КСП города.

Сообщается, что сейчас сотрудники кооперативов заняты приведением в порядок всех малых архитектурных форм после зимы, в том числе укреплением расшатавшихся конструкций.



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