Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Испании в РК

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Испании в Республике Казахстан Педро Хосе Санс Серраном.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных сферах экономики, сельского хозяйства, сельхозмашиностроения, пищевой промышленности, а также в области развития туризма.

Правительство Испании одним из первых подтвердило участие страны в Международной выставке ЭКСПО-2017. Испания находится в числе лидеров в сфере возобновляемых источников энергии.

Справочно:

Объем товарооборота между странами в 2016 г. составил 1,347 млрд. долл. (экспорт - 992,2 млн. долл., импорт - 355,4 млн. долл.), за январь-март 2017 г. - 235,9 млн. долл. (экспорт - 188,2 млн. долл., импорт - 47,7 млн. долл.).

По состоянию на 1 февраля 2017 года в Казахстане зарегистрировано 91 юр.лиц, филиалов и представительств с испанским участием.