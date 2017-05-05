Акимами Акмолинской и Южно-Казахстанской областей подписан меморандум о сотрудничестве

Сегодня делегация из Акмолинской области во главе с акимом Маликом Мурзалиным прибыла в город Шымкент первым авиарейсом, открытого в рамках реализации межрегионального сотрудничества совместно с авиакомпанией «Scat». После торжественного открытия рейса Кокшетау-Шымкент состоялось совещание, на котором акимы Акмолинской и Южно-Казахстанской областей Малик Мурзалин и Жансеит Туймебаев подписали меморандум о сотрудничестве и расширении межрегиональных связей, передает пресс-служба акима области.





Кроме того, состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве между акиматами гг.Кокшетау и Шымкент, АО «НК «СПК «Есиль» и АО «НК «СПК «Шымкент», также подписан меморандум о сотрудничестве в сфере поставки продукции ТОО «ENKI» и Управлением строительства Южно-Казахстанской области и договор дистрибуции на сумму 2 млрд тенге между АО «Кокшетауминводы» и ТОО «Азамат».









Как отметил М.Мурзалин, «перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества имеются практически во всех отраслях экономики Акмолинской области.





Основные промышленные предприятия нашей области уже имеют налаженные связи с хозяйствующими субъектами Южно-Казахстанской области. Это АО «Кокшетауские минеральные воды», АО «Тыныс», ТОО «ENKI», АО «КАМАЗ-Инжиниринг», ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» и другие. Сотрудничество в промышленном секторе осуществляется как в сфере поставки готовой продукции, так и в части закупа продукции или сырья. Сегодняшнее мероприятие расширит эту кооперацию, позволит найти новые рынки сбыта и надёжных поставщиков для обеих сторон».





В свою очередь, Ж.Туймебаев подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие послужит импульсом в развитии двухсторонних отношений и благоприятно скажется на экономиках двух регионов. Он также добавил, что ежегодно в северный регион из густонаселенных пунктов Южно-Казахстанской области переезжают люди, где их обеспечивают работой. В настоящее время есть 2000 желающих переехать в Акмолинскую область.





Аким Акмолинской области отметил, что в настоящее время в областном центре на фабрике «Новопэк», которая занимается производством полиэтиленовых мешков, и других производственных предприятиях имеется дефицит рабочей силы. «Наша компания готова сотрудничать в трудоустройстве рабочих из Южно-Казахстанской области до 300 человек и, кроме того, решить вопрос с жильем», - добавил управляющий директор ТОО «Новопэк» Айдар Жакупов.











