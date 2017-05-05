Пиво обезболивает лучше парацетамола

Совершенно очевидно, что пиво не является самым здоровым напитком. Ученые, однако, изучать его не прекращают, обнаруживая и некоторые полезные свойства этого алкогольного напитка , пишет , пишет Вести.ру





Вот еще одно исследование, посвященное этой теме. Команда ученых из Университета Гринвича (University of Greenwich) проанализировала результаты 18 различных исследований, в которых приняли участие более 400 человек. Авторы пришли к выводу, что увеличение уровня алкоголя в крови на 0,08% повышает болевой порог, приводя к умеренному или сильному снижению болевых ощущений. Чем больше уровень алкогольного опьянения, тем менее чувствительным к боли становится человек. Так, две пинты (около литра) пива способны снизить болевые ощущения на четверть.





Тревор Томпсон (Trevor Thompson), один из членов исследовательской группы, объясняет, что ученые сравнивали анальгезирующее действие пива с эффектом других обезболивающих препаратов. Алкоголь оказался гораздо эффективнее парацетамола, его действие скорее можно было сравнить с действием, которое оказывали некоторые опиоидные анальгетики, например, кодеин.





О том, что такой эффект действительно существует, свидетельствует тот факт, что многие люди, испытывающие хронические боли, действительно практикуют «алкогольную анестезию», регулярно употребляя спиртное.





Как «работает» алкоголь в этом случае, пока до конца неясно. Согласно одной из версий он влияет на болевые рецепторы, расположенные в головном мозге, а согласно другой – просто снижает тревожность. Если ученым удастся понять, каков механизм обезболивающего действия алкоголя, они смогут заняться разработкой нового эффективного анальгетика, который будет справляться с болью лучше, чем другие препараты.





Авторы, однако, напоминают обо всех опасностях, связанных с приемом алкоголя – лечение болей таким способом небезопасно и чревато множественными проблемами со здоровьем.





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