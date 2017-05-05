Пойманному на взятке замглаве по ЧС в Караганде не вынесли приговор

Судья Жумагул Шуженов обнаружил в процессуальном соглашении о признании вины ряд ошибок и неточностей.

В частности, прокурор и подсудимый договорились о наказании в виде выплаты штрафа в размере, составляющем 60-кратную сумму от объема взятки. Штраф составил 12 миллионов тенге. Согласно закону, если Магамадов не выплатит штраф государству добровольно, то прокуратура вправе инициировать вопрос о замене наказания на реальное лишение свободы.



