Пойманному на взятке замглаве по ЧС в Караганде не вынесли приговор
5 мая 2017, 16:46
Судья обнаружил в процессуальном соглашении о признании вины ряд ошибок и неточностей.
Ожидаемый сегодня приговор не прозвучал в отношении заместителя начальника департамента по ЧС Карагандинской области Вадима Магамадова, который согласился выплатить штраф в размере 12 миллионов тенге государству за полученную взятку в 200 тысяч тенге, сообщает МИА «Казинформ».
Судья Жумагул Шуженов обнаружил в процессуальном соглашении о признании вины ряд ошибок и неточностей.
В частности, прокурор и подсудимый договорились о наказании в виде выплаты штрафа в размере, составляющем 60-кратную сумму от объема взятки. Штраф составил 12 миллионов тенге. Согласно закону, если Магамадов не выплатит штраф государству добровольно, то прокуратура вправе инициировать вопрос о замене наказания на реальное лишение свободы.
Однако судья заявил, что вынесение приговора невозможно по причине наличия ошибок в процессуальном соглашении. Прокурор указал, что Магамадов является полковником гражданской обороны. Правильное название - полковник гражданской защиты. Также в процессуальном соглашении нет информации о дополнительном наказании в виде лишения права занимать определенные должности в органах гражданской защиты и в виде лишения званий и наград.
«В связи с допущенными нарушениями суд постановил: возвратить уголовное дело прокурору для заключения нового процессуального соглашения», - огласил постановление судья Жумагул Шуженов.
Этот документ обжалованию либо опротестованию не подлежит. Соответственно, прокуратура обязана в течение месяца исправить нарушения и оформить новое процессуальное соглашение.
Напомним, заместителю начальника департамента вменяются два преступления - по статье 366 часть 2 Уголовного кодекса «получение взятки» и статье 361 часть 2 УК «злоупотребление должностными полномочиями».
Сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области 4 апреля задержали заместителя начальника департамента по ЧС Вадима Магамадова по подозрению в получении взятки в размере 200 тысяч тенге. Взяткодателем выступил юрист ТОО. Согласно официальному заявлению Нацбюро, полковник получил незаконное вознаграждение за продление срока исполнения предписания об установке пожарной сигнализации, выданного торговому дому.
На должность замначальника департамента по ЧС Вадим Магамадов был назначен 10 июня 2016 года приказом министра внутренних дел Калмуханбета Касымова. Магамадов награжден медалью «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» трех степеней, нагрудным знаком «Төтенше жағдайлар жүйесіне еңбегі сіңген қызметкер», медалью «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» І степени и государственной медалью «Айбын» ІІІ степени.
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