Постановление акимата города Петропавловска Северо- Казахстанской области от 5 апреля 2017 года № 615

О признании утратившим силу постановления акимата города Петропавловска № 1897 от 3 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Положение государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства города Петропавловска»

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» акимат города Петропавловска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление акимата города Петропавловска № 1897 от 3 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Положение государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства города Петропавловска» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 3 декабря 2015 года № 3486, опубликовано 19 декабря 2015 года в газете «Қызылжар нұры», 19 декабря 2015 года в газете «Проспект СК»).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя акима города, курирующего данную сферу.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.