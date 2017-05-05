Почему уволили сотрудников УВД Актобе, требующих восстановить их на службе

В Актобе ряд бывших полицейских, в том числе бывший начальник Илекского отдела полиции УВД Актобе, его бывший заместитель и следователи, всего 9 человек, требуют восстановить их на службе. По их мнению, они были уволены, потому что не угодили теперь уже бывшему начальнику ДВД Актюбинской области. Между тем, в МВД РК прокомментировали ситуацию, и рассказали, почему экс-сотрудников УВД Актобе не вернут на службу , передает , передает Zakon.kz





"В апреле 2016 года в Илекском отделе полиции УВД города Актобе было проведено служебное расследование по фактам необоснованного прерывания сроков расследования по уголовным делам. В ходе служебной проверки указанные факты подтвердились, выявлено 71 уголовное дело, по которым сроки досудебного расследования были необоснованно прерваны, тогда как по ним имелись подозреваемые лица. Кроме того были грубо нарушены требования уголовно-процессуального закона и Приказа Генерального прокурора об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований", - сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.





После служебного расследования было проведено оперативное совещание, где в отношении 9 сотрудников отдела полиции были приняты меры дисциплинарного характера. Начальник отдела полиции, его заместители по оперативной и следственной работе, а также следователи и дознаватели, были уволены из органов внутренних дел.





В июле прошлого года уволенные сотрудники обратились с иском в суд об отмене приказа и восстановлении в прежних должностях. Судом в удовлетворении их иска было отказано. За исключением иска бывшего заместителя начальника по оперативной работе, который, по мнению суда, не был правомочен вести контроль над следствием и дознанием.



